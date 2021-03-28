Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı

28.03.2021 19:14
Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kaymakam Ayhan Akpay Başkanlığında, olağanüstü toplantı. Toplantıda, gündemdeki konular görüşüldü ve ilçeye bağlı İnal köyünün korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alınması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili Osmancık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden Kaymakam Ayhan Akpay başkanlığında 28.03.2021 tarihinde olağanüstü olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş, gündem maddeleri arasında yer alan 28.03.2021 tarihli Hıfzıssıhha kararı ile ilçeye bağlı İnal köyü 18.03.2021 tarihi saat 19.00 itibarıyla 10 gün süre ile karantina altına alınmasına, karantina uygulamasının düzenli olarak Jandarma devriyesi tarafından kontrolüne, Köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde (3 kişi veya daha fazla sayıda kişi) bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, Köy camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına, Tüm ilçe kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların tedbirlerin ivedilikle planlanması-uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına, uygulanmasının sağlanmasına, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, Alınan bu kararların Belediye Başkanlığınca anons sistemiyle, İlçe Müftülüğünce cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasına, kararın bilgi için Çorum Valiliği ve Osmancık Kaymakamlığına, gereği için Osmancık Belediye Başkanlığına, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Özel İdaresine, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne ve İnal Köyü Muhtarlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi. - ÇORUM

Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı
Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı
Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı

Ayhan Akpay, Hisarcık, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı - Son Dakika


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