Çorum'da iş makinesinin altında kalan kadın öldü - Son Dakika

Kazayı görenlerden Hakkı Yıldırım , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın telefonla konuşarak yolun karşısına geçiyordu. Kepçe operatörü de kadını görmedi. Kepçenin kovası kafasına çarpınca kadın yere düştü. Sonra iş makinesi kadının üstünden geçti." ifadesini kullandı.

İş makinesi operatörü Adem Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada, ölen kadının 1 çocuk annesi Esra Aktepe (26) olduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çorum 'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın