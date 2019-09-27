Çorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı

ÇORUM'da bir pide salonunda çıkan tartışmada Ahmet Salman (49) işletmeci Fatih (41) ve kardeşi Ercan Şişli'yi (36) tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gülalibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ahmet Salman geldiği pide salonunda işletmeci Fatih ve Ercan Şişli ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ahmet Salman tabanca ile kardeşlere ateş etti. İki kardeş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.