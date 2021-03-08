Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika

Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor
08.03.2021 14:51
Çorum merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Çorum merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Çorum merkezde bulunan Ayakkabıcılar Arasta Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın esnasında iş yerinde bulunan vatandaşlar da kısa sürede tahliye edildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ÇORUM
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