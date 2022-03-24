Çorum'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

24.03.2022 11:34
Çorum'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Çorum'da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Çorum'da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Mart'ta iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, sabah erken saatlerde iki iş yerine girdiğini tespit ettikleri hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, harddisk, 3 kol saati, 300 lira madeni para ve hırsızlık yoluyla temin edildiği değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, 21 Mart, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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