Çorum'da İstinat Duvarı Çöktü

Çorum'da sanayi sitesinde istinat duvarı çöktü.

Çorum'da sanayi sitesinde istinat duvarı çöktü.



Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin bir bölümünde yeni yapılan 250 dükkanlık siteyi çevreleyen istinat duvarı çöktü.



Duvarın çökmesi sonucu kayan toprak, bir iş yerinin kantarının üzerine yığıldı.



Toprak kayması nedeniyle sanayi sitesini Ankara kara yoluna bağlayan asfalt yolda çatlaklar oluştu.



Olayın ardından belediye ekipleri tarafından yolun bir kısmı dubalarla kapatılarak, önlem alındı.



Çevrede dükkanı bulunan bazı esnaf, duruma tepki gösterdi.



Bu arada istinat duvarının çökme anı, bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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