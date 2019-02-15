Son Dakika Haberleri: Çorum'da İstinat Duvarı Çöktü

Çorum'da İstinat Duvarı Çöktü

10 dakika önce

Çorum'da sanayi sitesinde istinat duvarı çöktü.

Çorum'da İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Çorum'da sanayi sitesinde istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin bir bölümünde yeni yapılan 250 dükkanlık siteyi çevreleyen istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesi sonucu kayan toprak, bir iş yerinin kantarının üzerine yığıldı.

Toprak kayması nedeniyle sanayi sitesini Ankara kara yoluna bağlayan asfalt yolda çatlaklar oluştu.

Olayın ardından belediye ekipleri tarafından yolun bir kısmı dubalarla kapatılarak, önlem alındı.

Çevrede dükkanı bulunan bazı esnaf, duruma tepki gösterdi.

Bu arada istinat duvarının çökme anı, bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:12 Kaynak: AA

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