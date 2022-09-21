İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptığı sırada evin içinde hareketsiz yatan bir kedi fark etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu - Son Dakika

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