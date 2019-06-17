Çorum'da izinsiz kenevir üretimine yönelik operasyon
1 saat önce
Çorum'da izinsiz kenevir üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 826 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:25 Kaynak: AA
'da izinsiz kenevir üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 826 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İstihbarat üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şahinkaya
köyünde ikamet eden A.İ'nin evine operasyon yaptı.
Operasyonda, evin bahçesinde boyları 30 ile 120 santimetre arasında değişen uzunluklara sahip 826 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda ev sahibi A.İ. gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
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