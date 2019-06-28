Son Dakika Haberleri: Çorum'da jandarma bin 39 kök Hint keneviri ele geçirdi
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Çorum'da jandarma bin 39 kök Hint keneviri ele geçirdi

29 dakika önce

Çorum'da İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çorum'da jandarma bin 39 kök Hint keneviri ele geçirdi, System.String[]
Çorum'da İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip ilçesine bağlı Gökçe köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İ.Ş. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
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