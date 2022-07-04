Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının araştırılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da jandarma ekipleri 6 ayda 117 hırsızlık olayı aydınlattı - Son Dakika

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