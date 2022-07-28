Çorum'da jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

Çorum'da, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil eğitim tırıyla, emniyet kemeri simülatörü ve alkol gözlüğü vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

İl Jandarma Komutanlığınca Kadeş Barış Meydanı'na kurulan mobil eğitim tırında öğrencilere önce trafik kurallarını içeren teorik eğitim verildi.

Öğrenciler ardından parkurda akülü araç kullanarak, teorik eğitimde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında vatandaşlar, ortalama 100 promil alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" takarak penaltı atışları yaptı.

On kilometre hızla giderken takla atan bir araçta yaşananların deneyimlendiği emniyet kemeri simülatöründe ise vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Üniversite öğrencisi Esra Afşar, AA muhabirine, emniyet kemeri simülatöründen etkilendiğini söyledi.

Trafikte herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini belirten Afşar, "Kardeşimi mobil eğitim tırına getirdik. Gelmişken ben de otomobili denedim. Emniyet kemeri takılı olmadığında oradan kurtulmanız imkansız. Aracın içinde emniyet kemeri takılıyken bile kendinizi zor kontrol ediyorsunuz." dedi.

Simülatörle kontrollü şekilde iki kez takla attığını belirten Afşar, "Kaza anında araçlar çok daha yüksek hızlarda çok daha fazla kez takla atıyor. Biz çok yavaş şekilde takla atmamıza rağmen çok etkilendik." diye konuştu.