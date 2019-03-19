Çorum'da Jandarma ve Öğrenciler Fidan Dikti

Çorum'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla asker ve öğrenciler fidan dikti.

Çorum'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla asker ve öğrenciler fidan dikti.



Orman İşletme Müdürlüğüne ait Çatak yolu üzerindeki ağaçlandırma alanında gerçekleşen etkinlikte öğrencilere nasıl ağaç dikileceği uygulamalı olarak gösterildi.



Etkinliğe katılan Bahçelievler Mesleki ve Teknik Lisesi ile Atlı Karınca Anaokulu öğrencileri, eğitimin ardından jandarma personeli ile 180 fidanı toprakla buluşturdu.



İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Nail Gözütok, etkinliğin ardından öğrencilerin jandarma teşkilatı hakkında sorularını yanıtladı.

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