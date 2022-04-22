Çorum'da jandarmadan 605 öğrenciye "trafik dedektifi" eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da jandarmadan 605 öğrenciye "trafik dedektifi" eğitimi

22.04.2022 13:29
Çorum'da jandarmadan 605 öğrenciye "trafik dedektifi" eğitimi

Çorum'da 605 ortaokul öğrencisine trafik dedektifi eğitimi verildi.

Çorum'da 605 ortaokul öğrencisine trafik dedektifi eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Ceyhun ve Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şenol Sevinç tarafından 605 öğrenciye "trafik dedektifi" hakkında bilgi aktarıldı.

Trafikte bilinçli nesillerin yetişmesi amacıyla düzenlenen eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı ve hediyeler verildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Çorum'da ortaokul öğrencileri temsili emniyet müdürü oldu Çorum'da ortaokul öğrencileri temsili emniyet müdürü oldu

İl Jandarma Komutanlığı, Astsubay, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da jandarmadan 605 öğrenciye 'trafik dedektifi' eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:58 Hemşire Abdullah yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olmuştu: 3 yıl 4 ay ceza aldı
12:51 Aldatıldığını düşünüp eşini telle boğmuştu! Mahkeme cani kocanın gözünün yaşına bakmadı
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 13:35:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da jandarmadan 605 öğrenciye "trafik dedektifi" eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement