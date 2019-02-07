Son Dakika Haberleri: Çorum'da Jandarmadan Kan Bağışı

Çorum'da Jandarmadan Kan Bağışı

1 saat önce

JANDARMA teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 180 personel, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Çorum'da Jandarmadan Kan Bağışı, System.String[]
JANDARMA teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 180 personel, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Çorum Kızılay Kan Merkezi tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, Kızılay görevlileri, jandarma personeline kan bağışı hakkında bilgi verdi. Daha sonra 180 kişilik jandarma personeli Kızılay aracında kan bağışında bulundu. Kutlamalar kapsamında jandarma ekipleri, Jandarma Komutanlığı'na ait alanda yan yana gelerek kuruluş yıl dönümü olan 180 rakamı da oluşturdu.

Kızılay yetkilileri, kan bağışında bulunan askeri personel ile İl Jandarma Komutanı yetkililerine memnuniyetlerini dile getirdi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:32 Kaynak: DHA

Kızılay, Jandarma, Çorum, Güncel
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