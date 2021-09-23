Çorum'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çorum'da bir iş yerinden haberleşme kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi'nde kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir iş yerinden 500 kilogram bakır kablo çalınması olayına karışan aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.