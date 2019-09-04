Çorum'da kaçak avcılara ceza yağdı

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Çorum'da yasa dışı avlanan 8 avcıya para cezası kesildi.



Av sezonuyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri de denetimlere başladı. Ekiplerin ildeki avlaklarda yaptığı denetim ve kontrollerde 8 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı faaliyet yürütmekten dolayı 9 bin 337 TL idari para cezası, 44 bin 870 TL de tazminat olmak üzere toplam 54 bin 207 bin TL tutarında ceza uygulandı. Av ve yaban hayvanlarının sürdürülebilirliği açısından bütün vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi için çağrıda bulunan yetkililer, avcıların ise yasalara uygun avcılık faaliyeti gerçekleştirmeleri için uyarıda bulundu. - ÇORUM