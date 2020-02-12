Çorum'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor - Son Dakika

Çorum'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

6 saat önce

Çorum'da Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.

Çorum'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor, System.String[]

Çorum'da Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekibimiz tarafından İskilip ilçesinde yapılan denetimlerde 4 avcıya yasal işlem uygulanırken, 4 adet av tüfeği ve süresi dışında avlanan yaban tavşanına el konuldu. - ÇORUM

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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