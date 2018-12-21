Çorum'da Kaçak İçki Operasyonu

Çorum'da alkol ürünleri satışı yapılan noktalarda yapılan denetimlerde 4 şişe gümrük kaçağı, 90 litre de sahte içki ele geçirildi.

Çorum'da alkol ürünleri satışı yapılan noktalarda yapılan denetimlerde 4 şişe gümrük kaçağı, 90 litre de sahte içki ele geçirildi.



Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yılbaşı öncesinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı "Kaçak\Sahte Alkol Uygulaması" gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada alkol satışı yapan iş yerleri ve bu iş yerlerine ait depolar denetlendi.



Denetimde, Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulan gümrük kaçağı alkollü içki ve "ev yapımı merdiven altı" tabir edilen, halk sağlığını tehdit eder nitelikte alkollü içki bulunduğu tespit edildi.



Ekiplerin aramalarında ayrıca 4 litre votka ile yarım litrelik pet şişeler içerisinde sahte-ev yapımı toplam 90 litre alkollü içki ele geçirildi.



İş yeri sahibi Ş.K ve işletmecisi M.A.A hakkında adli işlem yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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