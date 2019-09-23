Son Dakika Haberleri: Çorum'da kaçak içki operasyonu
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Çorum'da kaçak içki operasyonu

41 dakika önce

Çorum'da jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Çorum'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çorum'da jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gümrük kaçağı içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.G, O,P, A.P, S.B ve E.G'ye ait ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

Operasyonda 598 şişe gümrük kaçağı, 539 adet sahte bandrollü ve 100 litre de sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.G ve O.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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