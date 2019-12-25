Çorum'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çorum'da kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 830 litre kaçak-sahte alkollü içki ele geçirildi.

Çorum'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 830 litre kaçak-sahte alkollü içki ele geçirildi.


Yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri Merkez İlçe'ye bağlı Salur köyünde kaçak alkollü içki imal edildiğini tespit etti. Bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 4 bin 830 litre kaçak-sahte alkollü içki ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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