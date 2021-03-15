Çorum'da kaçak kazı 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Çorum'da kaçak kazı 2 kişi suçüstü yakalandı
15.03.2021 16:55
Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi kazı çalışmasında kullandığı çeşitli malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.
Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi kazı çalışmasında kullandığı çeşitli malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.
Ediniline bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile İzinsiz Kazı' olayları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çorum merkeze bağlı bir köyde iki şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen kazı alanına düzenlenen operasyonda iki şahıs ile kazı çalışmalarında kullandıkları 3 adet kazma, 2 adet kürek, 35 adet muhtelif inşaat malzemesi, 2 adet mutfak eşyası ve 15 metre halat ele geçirildi.
Kaçak kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM
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