Son Dakika Haberleri: Çorum'da kaçak kazı operasyonu
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Çorum'da kaçak kazı operasyonu

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kuşçalı köyü Çakran mevkinde kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve D.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda şahıslarla birlikte kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen kürek, kazma, hilti, kırıcı hilti ucu, balyoz, manivela levye, murç, sırt çantası, levye, çekiç, madenci feneri, maske ve dolap poşeti ele geçirildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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