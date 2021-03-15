Çorum'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Çorum'da define aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı. Kazı yapılan alanda ele geçirilen çeşitli malzemelere el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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