Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayalı Boğaz mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede 7 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Kaynak: AA

Boğazkale, Jandarma, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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