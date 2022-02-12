Son dakika haberleri! Kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Çorum'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticaretiyle uğraştıkları iddiasıyla 7 şüpheli takibe alındı.

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, çok sayıda mermi ile kesici alet ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri ise sürüyor.