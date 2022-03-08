Çorum'da kadın boya ustaları yetiştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da kadın boya ustaları yetiştirilecek

08.03.2022 14:43
Çorum'da kadın boya ustaları yetiştirilecek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulunca "Bu İşte Kadın Var Projesi" kapsamında kadınlara yönelik sertifikalı boyacılık ve ön muhasebe elemanı kursları düzenlenecek.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulunca "Bu İşte Kadın Var Projesi" kapsamında kadınlara yönelik sertifikalı boyacılık ve ön muhasebe elemanı kursları düzenlenecek.

İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli meslek dallarında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirtti.

Projelerde mesleklerdeki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya dikkat ettiklerini anlatan Yarımca, "Kadın istihdamını artırmak ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 'Bu İşte Kadın Var Projesi' kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile düzenlediğimiz boyacılık ve Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile düzenlediğimiz ön muhasebe elemanı kurslarına kayıtlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başladı. 15'er kişi kontenjanlı kurslarımıza katılmak isteyenler 'www.ctso.org.tr' internet adresinden başvuru yapabilecek. Kursiyerler komisyon tarafından mülakat ile belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Her iki kursun da 1 Nisan'da başlayıp 31 Mayıs'ta sona ereceğini aktaran Yarımca, kurslarda müşteri ilişkileri ve markalaşma eğitimleri de vereceklerini kaydetti.

Boyacılık kursunu başarıyla tamamlayan kadınların usta öğretici olarak gelecekte halk eğitim merkezlerinde eğitim verme yeterliliğine sahip olacağının altını çizen Yarımca, kadınları eğitimlerden yararlanmaya davet etti.

Kadınların iş hayatında daha etkin olup ülkenin ve toplumun kalkınma hızına katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Yarımca, şunları kaydetti:

"Bizler kadın girişimciler olarak kadınların yeni girişimlerde bulunmasını, kendi işini kurmasını, ailesine, içinde yaşadığı topluma ve ülkesine daha fazla katkı sunmasını sağlamak istiyoruz. Ben Anadolu kadınıyım. Bu topraklarda yaşamış, büyük başarılar kazanmış atalarımızın torunuyum. Burada yeni başarı hikayeleri yazmak hem ülkemize hem de atalarımıza borcumuz. Yeni başarılar kazanmak istiyoruz. Amacım yarının kadınlarına örnek olmak, onların başarı hikayelerine tohumlar bırakmak. Kendi hikayesini yazmak isteyen kadınlarımızı projelerimizde yer almaya davet ediyorum."

YORUMLAR
500
Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu Adana'da Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası yapıldı Adana'da Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası yapıldı

Halk Eğitim Merkezi, Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da kadın boya ustaları yetiştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odun pazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz." Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:51:07. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da kadın boya ustaları yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement