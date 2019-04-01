Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kadın Muhtar Adayları Seçilemedi

Çorum'da Kadın Muhtar Adayları Seçilemedi

1 saat önce

ÇORUM'da yerel seçimde 13 mahallede muhtar adayı olan kadınlar seçilemedi.

Çorum'da Kadın Muhtar Adayları Seçilemedi, System.String[]
ÇORUM'da yerel seçimde 13 mahallede muhtar adayı olan kadınlar seçilemedi.

Çepni Mahallesi muhtar adayı Ayla Erdemli, Mimar Sinan Mahallesi muhtar adayı Nesrin Aksungur, Bahçelievler Mahallesi muhtar adayları Emine Özten, Ülkü Karakuş ve Habibe Alkan, Yeniyol Mahallesi Muhtar adayı Hacer Tülay Örs, Kale Mahallesi muhtar adayı Şemsi Özdemir ve Hilal Demiral, Buharaevler Mahallesi muhtar adayları Yasemin Eyvazlı ve Esra Savaş, Karakeçili Mahallesi muhtar adayı Diler Salmancan ve Akkent Mahallesi muhtar adayı Fidan Gül, dün yapılan Mahalli İdareler Gelen Seçimleri'nde erkek rakiplerine karşı yarıştı. Ancak hiçbir kadın aday, muhtar seçilemedi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:08 Kaynak: DHA

Çorum, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak 31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kadın Muhtar Adayları Seçilemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]