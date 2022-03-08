Çorum'da kadın sürücü adaylarına karanfilli Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kadın sürücü adaylarına karanfil verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, kentteki sürücü kurslarında eğitim gören kadın sürücü adaylarıyla Mehmetçik Parkı'nda bir araya geldi.

Tahir Demir, sürücü kurslarında kadın sürücüleri en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eğitim ve denetim faaliyetlerinin kentteki trafik kazalarının ciddi oranda azalmasını sağladığını belirten Demir, "Bugün de özellikle kadın sürücülerimiz arasında farkındalık oluşturmak istiyoruz. Trafikte daha fazla kadın sürücü görme arzusundayız." dedi.

Bünyamin Demir ise Çorum'daki sürücülerin yüzde 13'ünün kadınlardan oluştuğuna dikkati çekerek, "İlimizde kadın sürücülerin sayısının çoğalmasına karşın kadın sürücülerin karıştığı kaza miktarında azalma görülmektedir. Yani bilinenin aksine, kadınlar çok trafik kazası yapmamaktadır. Kadınların trafikte daha dikkatli davrandıklarını görmekteyiz." diye konuştu.

Demir, Çorum'un bölge illeri arasında sürücü eğitimi konusunda üst seviyelerde olduğunu sözlerine ekledi.

Tahir Demir ve Bünyamin Demir, konuşmaların ardından direksiyon başına geçen kadın aday sürücülere karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.