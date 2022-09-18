Çorum'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Çorum'da kadınlar, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek için süsledikleri bisikletleri sürdü.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, 2013 yılında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", sosyal medya üzerinden iletişim kuran bir grup kadın tarafından Çorum'da da gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan onlarca bisikletli, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı. Gruptaki bazı kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti.

Bisiklet turunu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10'uncu kez düzenlendiğini söyledi.

Organizasyonun ilk kez 2013'te İzmir'de yapıldığını hatırlatan Çataroğlu, "On yıl içinde büyüyen bu etkinlik, önce Türkiye'de, daha sonra dünyada diğer şehirlerde de bisiklete binen kadınların dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde eş zamanlı olarak bağımsız, gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor." dedi.

Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek istediklerini belirten Çataroğlu, aynı zamanda kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kadın ve erkeklerin toplumda aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olduklarına dikkati çeken Çataroğlu, "Biz binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Geçmişte "iklim değişikliği" olarak kullanılan tabirin artık "iklim krizi" olarak adlandırıldığını vurgulayan Çataroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı otomobile bindiğinde, bisiklete göre 15 kat daha fazla oluyor. Biz iklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz."

Çataroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde araçlara binilemediği için gürültü kirliliğinin azaldığını, havanın temizlendiğinin gözlendiğini de sözlerine ekledi.