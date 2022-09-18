Çorum'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

18.09.2022 18:34
Çorum'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Çorum'da kadınlar, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek için süsledikleri bisikletleri sürdü.

Çorum'da kadınlar, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek için süsledikleri bisikletleri sürdü.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, 2013 yılında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", sosyal medya üzerinden iletişim kuran bir grup kadın tarafından Çorum'da da gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan onlarca bisikletli, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı. Gruptaki bazı kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti.

Bisiklet turunu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10'uncu kez düzenlendiğini söyledi.

Organizasyonun ilk kez 2013'te İzmir'de yapıldığını hatırlatan Çataroğlu, "On yıl içinde büyüyen bu etkinlik, önce Türkiye'de, daha sonra dünyada diğer şehirlerde de bisiklete binen kadınların dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde eş zamanlı olarak bağımsız, gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor." dedi.

Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek istediklerini belirten Çataroğlu, aynı zamanda kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kadın ve erkeklerin toplumda aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olduklarına dikkati çeken Çataroğlu, "Biz binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Geçmişte "iklim değişikliği" olarak kullanılan tabirin artık "iklim krizi" olarak adlandırıldığını vurgulayan Çataroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı otomobile bindiğinde, bisiklete göre 15 kat daha fazla oluyor. Biz iklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz."

Çataroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde araçlara binilemediği için gürültü kirliliğinin azaldığını, havanın temizlendiğinin gözlendiğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Çeşme'de Korkutan Yangın Çeşme'de Korkutan Yangın İzmir haberleri! İzmir'de orman yangını (2) İzmir haberleri! İzmir'de orman yangını (2)
Kaynak: AA

İzmir, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
17:56 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor
17:03 "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu
17:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yoksulun, yoksulluğunun istismar edildiği sürece son vermek istiyoruz
16:48 Burak Kut'un eşinin son hali olay oldu! Neden böyle çirkin biriyle evlendin demişlerdi
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:34 Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler
16:14 Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 18:34:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement