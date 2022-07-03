Ağır yaralanan Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika

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