Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
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Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

03.07.2022 14:54
Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in (25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, Cengiz Topel Caddesi Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklettekiler yola savruldu, motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Partici'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
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