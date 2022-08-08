Hastanede tedavisi devam eden baba Fatih Benli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Çorum'un Düvenci beldesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Çorum 'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Kaynak: AA

Samsun, Fatih, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.