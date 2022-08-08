Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü - Son Dakika
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Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

08.08.2022 11:51
Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

S. D. idaresindeki 27 AGR 230 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Samsun- Ankara kara yolu Çorum İskilip Kavşağı'nda Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Dudu Benli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi devam eden baba Fatih Benli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Çorum'un Düvenci beldesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anne ve bebeğin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı, KGYS kameralarınca kaydedildi.

YORUMLAR
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Anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı Anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı Ölüm kavşağındaki kaza güvenlik kamerasında Ölüm kavşağındaki kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

Samsun, Fatih, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü - Son Dakika

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