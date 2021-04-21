Çorum'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Çorum'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Ahmet Azgın'ın kullandığı hayvan yemi yüklü 42 AEK 661 plakalı tır, Samsun- Ankara kara yolu Kaymakçı mevkisinde Batuhan Akkurt yönetimindeki Çorum Belediyesine ait toprak yüklü 19 TP 356 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Akkurt, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde trafik, kontrollü şekilde verildi. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar ise yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yoldan kaldırılabildi.

Son Dakika

Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor

FETÖ'nün hücre evine baskın! Firari astsubay saklandığı çatıda bulundu

Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti

Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar

Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi

Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım