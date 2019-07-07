Son Dakika Haberleri: Çorum'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
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Çorum'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

34 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Haydar D. yönetimindeki 19 SA 464 plakalı karpuz ve kavun yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, araçtaki kavun ve karpuzlar yola saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
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