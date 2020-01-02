Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi - Son Dakika

Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi

7 saat önce

Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisiÇORUM'da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliğe, Çorum- Ankara karayolunda toplanarak tepki gösterdi.

Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi

ÇORUM'da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliğe, Çorum- Ankara karayolunda toplanarak tepki gösterdi.

Çorum- Ankara karayolunda, kamyon ve TIR'ları ile toplanan çok sayıda sürücü, hayata geçirilen yeni uygulamaya tepki gösterdi. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yaptığı açıklamada, uygulamanın sürücülere günlük 9 saat verdiğini belirterek, " Avrupa'ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor. Ancak biz Türkiye'de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Bu bizim faydamıza olabilir ancak alt yapımız yetersiz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız" dedi.

Eylem nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken, sürücüler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi

Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
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