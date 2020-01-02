Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmenlik' tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmenlik' tepkisi - Son Dakika

Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmenlik' tepkisi

6 saat önce

ÇORUM'da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliğe, Çorum- Ankara karayolunda toplanarak tepki gösterdi.

Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmenlik' tepkisi, System.String[]

ÇORUM'da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren  sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliğe, Çorum- Ankara karayolunda toplanarak tepki gösterdi.

Çorum- Ankara karayolunda, kamyon ve TIR'ları ile toplanan çok sayıda sürücü, hayata geçirilen yeni uygulamaya tepki gösterdi. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yaptığı açıklamada, uygulamanın sürücülere günlük 9 saat verdiğini belirterek, " Avrupa'ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor. Ancak biz Türkiye'de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Bu bizim faydamıza olabilir ancak alt yapımız yetersiz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız" dedi.Eylem nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken, sürücüler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.


Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:09 Kaynak: DHA
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