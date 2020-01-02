Çorum'da kamyoncular kontak kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da kamyoncular kontak kapattı - Son Dakika

Çorum'da kamyoncular kontak kapattı

6 saat önce

Çorum'da kamyoncu esnafı yılbaşında yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla kontak kapattı.

Çorum'da kamyoncular kontak kapattı, System.String[]

Çorum'da kamyoncu esnafı yılbaşında yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla kontak kapattı.


Çorum'da çevre yolunda buluşan yüzlerce kamyoncu hayata geçirilen yeni uygulamanın alt yapısının yetersiz olduğunu savunarak iptalini istedi. Kamyoncuların eylemi sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında trafik akışının zaman zaman durma noktasına gelmesi üzerine polis ekipleri, kamyoncuları uyarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarına park edilen kamyon ve çekicilerin kaldırılmasını istedi. Kamyoncuların eylemine yoldan geçen diğer sürücüler de kornalarla destek verdi.


Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bu konunun sadece kendilerinin değil Türkiye'deki tüm nakliyeci ve kamyoncu esnafının sorunu olduğunu ileri sürdü. Sorunlarının başında dijital takograf uygulamasının geldiğini dile getiren Şahin, "Bu uygulama sürücülere günlük 9 saat veriliyor. Avrupa'ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor ancak biz Türkiye'de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Bu bizim faydamıza olabilir ancak alt yapımız yetersiz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız" dedi. - ÇORUM

Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeki aracının camından el bombası attı
Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Sefer tasını almayınca öldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:52 Çorum'da şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:51 Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:28 THY uçağı zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:17 THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 00:53:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da kamyoncular kontak kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]