Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

07.07.2022 18:35
Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarındaki konteyner eve çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarındaki konteyner eve çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Özcan Mete'nin kullandığı 16 AUY 422 plakalı mobilya yüklü kamyonet, Kırıkkale- Tokat kara yolu Ünalan köyü yakınlarında yol kenarındaki konteyner eve çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan Çetin Kise, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sırasında kimsenin bulunmadığı konteyner evde ise hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Tokat, Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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