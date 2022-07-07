Yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan Çetin Kise, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Tokat, Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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