Aile faciası! Kamyonla çarpışan sürücü, otomobildeki karısını ile 1 yaşındaki kızını kaybetti

Çorum'da Sinan D., idaresindeki kargo taşıyan kamyon ile Fatih Benli idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI ÖLDÜ

Kazada sürücü Benli ile eşi Dudu Benli yaralandı, kızları Zuma ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Dudu Benli, burada hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Fatih Benli'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü Sinan D. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.