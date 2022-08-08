Aile faciası! Kamyonla çarpışan sürücü, otomobildeki karısını ile 1 yaşındaki kızını kaybetti - Son Dakika
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Aile faciası! Kamyonla çarpışan sürücü, otomobildeki karısını ile 1 yaşındaki kızını kaybetti

08.08.2022 08:25

Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücü Fatih Benli yaralandı, eşi Dudu ile 1 yaşındaki kızı Zuma Benli yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler kaza hakkında soruşturma başlatırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Çorum'da Sinan D., idaresindeki kargo taşıyan kamyon ile Fatih Benli idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI ÖLDÜ

Kazada sürücü Benli ile eşi Dudu Benli yaralandı, kızları Zuma ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Dudu Benli, burada hayatını kaybetti.

Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Fatih Benli'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü Sinan D. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü Fatih'te evde beslenen pitbull köpekleri kedileri öldürdü Fatih'te evde beslenen pitbull köpekleri kedileri öldürdü Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı (2) Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı (2)
Kaynak: DHA

Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile faciası! Kamyonla çarpışan sürücü, otomobildeki karısını ile 1 yaşındaki kızını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile faciası! Kamyonla çarpışan sürücü, otomobildeki karısını ile 1 yaşındaki kızını kaybetti - Son Dakika
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