KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE KIZI ÖLDÜ, BABA YARALI - Son Dakika
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KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE KIZI ÖLDÜ, BABA YARALI

08.08.2022 09:12

ÇORUM'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücü Fatih Benli yaralandı, eşi Dudu (37) ile kızı Zuma Benli (1) hayatını kaybetti.

ÇORUM'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücü Fatih Benli yaralandı, eşi Dudu (37) ile kızı Zuma Benli (1) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çevre Yolu İskilip Kavşağı'nda meydana geldi. Sinan D., idaresindeki kargo taşıyan kamyon ile Fatih Benli idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Benli ile eşi Dudu Benli yaralandı, kızları Zuma ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Dudu Benli, burada yaşamını yitirdi. Fatih Benli'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü Sinan D. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE KIZI ÖLDÜ, BABA YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE KIZI ÖLDÜ, BABA YARALI - Son Dakika
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