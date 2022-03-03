ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Son Dakika
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ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

03.03.2022 12:19

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent, kar yağışı nedeniyle yeniden beyaza büründü. Belediye ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle kapalı karayolu ve köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte ise güzel görüntüler oluştu.

ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

YORUMLAR
500
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor Amasya'ya Mart karı Amasya'ya Mart karı

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Son Dakika


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