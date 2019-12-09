Son Dakika Haberleri: Çorum'da kar maskeli silahlı soygun
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kar maskeli silahlı soygun - Son Dakika

Çorum'da kar maskeli silahlı soygun

6 saat önce

Çorum'da bir benzin istasyonu kar maskeli ve silahlı iki şahıs tarafından soyuldu.

Çorum'da kar maskeli silahlı soygun, System.String[]

Çorum'da bir benzin istasyonu kar maskeli ve silahlı iki şahıs tarafından soyuldu.


Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu gece saatlerde Osmancık Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen silahlı ve maskeli iki şahıs, istasyonda çalışan görevlilere silah çekerek çalışanların ceplerindeki ve kasada bulunan parayı gasp ettiler. Yüzleri maskeli ve silahlı olan şahıslar soygunun ardından hızla benzin istasyonundan uzaklaştılar. Benzinlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gasp olayı ile ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü'nün geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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