Çorum'da kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını jandarma kurtardı - Son Dakika

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Ağaççamı köyünde yaşayan yaşlı kadın, tedavi için araçla kent merkezine gelirken kar nedeniyle Kayıbeli mevkisinde kapanan yolda mahsur kaldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyon Merkezini arayan hastaya ulaşmak için İlçe Jandarma Komutanlığından bir ekip görevlendirildi.
Arazi aracıyla bölgeye giden jandarma ekibi, aracı saplandığı kar birikintisinden kurtardıktan sonra diyaliz hastasını hastaneye götürdü.
Kaynak: AA
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