Çorum'da kar nedeniyle mahsur kalan yaşlı hastayı jandarma kurtardı - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli kar nedeniyle köydeki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki hasta, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Fındıcak köyünde ikamet eden yaşlı vatandaş, hasta olduğunu ancak kar nedeniyle köy yolunun kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yolun kapalı olması nedeniyle ambulans gönderilemeyen hasta için Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığından bir ekip, arazi aracıyla yaşlı hastayı köyden almak için görevlendirildi.

Yolun bir kısmını araçla giden jandarma ekipleri, aracın giremediği yeri ise yaya olarak geçerek köye ulaştı. Jandarma görevlilerince arazi aracına taşınan hasta, ilçe merkezine getirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan hasta, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.