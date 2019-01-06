Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kar ve Tipi Etkili Oluyor, Araçlar Yolda Kaldı

Çorum'da Kar ve Tipi Etkili Oluyor, Araçlar Yolda Kaldı

1 saat önce

ÇORUM'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Çorum-Samsun-Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşanıyor.

Çorum'da Kar ve Tipi Etkili Oluyor, Araçlar Yolda Kaldı, System.String[]
ÇORUM'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Çorum-Samsun-Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken çok sayıda araç yollarda kaldı. 

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağılı nedeniyle Çorum-Samsun ve Çorum- Ankara karayolunda  ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çorum-Samsun karayolunun 7'inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10'uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkileri ile Çorum-Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Koparan mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle TIR'lar yoldan çıktı, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalışıyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışması sürdürüyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de karayolunda ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Zinciri bulunmayan otobüsler otogarda bekletilirken kamyon ve TIR'larda yol üzerinde beklemeye alındı. 

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Ankara, Samsun, Kar, Çorum, 3. Sayfa
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