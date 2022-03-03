Çorum'da kar yağışı etkili oldu, kent merkezi yeniden beyaza büründü - Son Dakika

Çorum'da kar yağışı etkili oldu, kent merkezi yeniden beyaza büründü

ÇORUM - Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Çorum- Samsun, Çorum- Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Dün gece saatlerinden etkili olan kar yağışı beyaz örtüyle kaplanan kentte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Karla kaplanan mekanların arasında yer alan Millet Parkında ise kartpostallık manzaralar oluştu. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesindeki manzara görenleri hayran bıraktı.