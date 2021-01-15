Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor

Çorum il merkezinde hafif şekilde kar yağışı başladı.

Çorum il merkezinde hafif şekilde kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağış sonucu kent beyaz örtüye büründü. Kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından bugün görülen kar yağışı, kentte sevinçle karşılandı. Öte yandan Çorum Belediyesi de karla mücadele çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekip ve araçların karla mücadeleye hazır olduğunu belirtti. Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de Samsun- Ankara kara yolunda karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yol güzergahında ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor. Yağışın öğleden sonra karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

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