Çorum'da karantina süreleri biten 315 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Çorum'da karantina süreleri biten 315 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Çorum'da karantina süreleri biten 315 kişi memleketlerine uğurlandı

1 saat önce

Çorum'da karantina süreleri biten 315 kişi memleketlerine uğurlandı AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

Çorum'da karantina süreleri biten 315 kişi memleketlerine uğurlandı

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

"Türkiye Amerika başta olmak üzere 54 ülkeye yardım ulaştırdı, bu Türkiye'nin bir dünya devleti olduğunun tescilidir"

ÇORUM - Suudi Arabistan'dan gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum'da karantinaya alınan vatandaşların tümü, memleketlerine uğurlandı.

Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan ailelerinde içlerinde bulunduğu toplam 314 vatandaş Çorum'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantina altına alınmıştı.

İskilip Atıf Hoca Yurdu Müdürlüğünde 14 günlük gözlem süreleri biten vatandaşların akşam saatlerinden itibaren tahliye işlemlerine başlanıldı. Sosyal mesafeyi korumak amaçlı gurbetçiler yurttan gruplar halinde çıkartılarak otobüslere bindirildi.

Gurbetçiler için düzenlenen uğurlama programında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Tır'ını yurda getirerek karantinaları biten vatandaşlara sürpriz yaptı. Yurda gelen Ramazan tırında önce Kur'anı Kerim tilaveti okundu, sonra ise mini bir ilahi konseri verildi. Gurbetçiler Ramazan coşkusunu tırda düzenlenen mini etkinlikle yaşadı.


"Hakkınızı helal edin bize"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt dışından gelen gurbetçilerinde artık Çorumluların bir hemşehrisi olduğunu belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, devlet büyüklerimizden razı olsun. Onların açtığı yolda millete hizmet yolunda yürümeye devam ediyoruz. Tek bir niyetimiz var hakkın ve halkın razı olması. Hak hukuk geçmiş olabilir, hakkınızı helal edin. Gittiğiniz yerlerde tüm dostlarımıza, kardeşlerimize birer


"Türkiye Amerika başta olmak üzere 54 ülkeye yardım ulaştırdı, bu Türkiye'nin bir dünya devleti olduğunun tescilidir"

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, gurbetçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir daha bu tür musibetler yaşanmaması için temenni de bulundu.

Bugün dünya üzerinde 70 ülkeden 40 bin vatandaşını kimseye muhtaç etmeden ülkesine getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan milletvekili Kavuncu, "Bu büyük millet son 18-20 yıldır gerçekleştirdiği hamlelerden bir tanesi de KYK yurtları. 700 bin kişilik devasa bir kurum. 40 bin vatan evladının 25 binine ev sahipliği yaptı. Allahın izniyle bu beladan bu musibetten dünya üzerinde en az zararla atlatacak ülkeyiz. Türkiye bugün Amerika başta olmak üzere, İngiltere, gönül coğrafyamız olmak üzere 54 ülkeye yardım ulaştırdı. Bu Türkiye'nin bir dünya devleti olduğunun tescilidir. 38 il aynı zamanda Çorum'un hemşehrisi oldu. Güle güle gidin, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.


"Allah devletimize zeval vermesin"

Kahramanmaraşlı olduğunu dile getiren Erdal Akkuş ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizi Suudi Arabistan'dan aldı getirdi. Burada 14 gün karantinada kaldık. Paşalar gibi baktılar bize. Allah burada idarecisinden, işçisine kadar hepsinden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün karantinamız bitti. Memleketlerimize döneceğiz. Bizdeki bu iman ve inanç olduğu müddetçe Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.


"Devlet bakmıyor diyen insanlar görsün, her şeyimiz dört dörtlüktü"

Bayram Kaya isimli gurbetçi ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin özel uçakla kendilerini Suudi Arabistan'dan getirdiğini hatırlatarak, "Devletimiz Varolsun, sağolsun. Çalıştığımız yerden aldılar bizi. Orda çok durumlar yaşadık. Şuan Çorum'da karantinamızı tamamladık. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Yediğimiz yemeklerden yattığımız odalara kadar her şey çok güzeldi. Yataklarımıza da bakın. Devlet bakmıyor diyen insanlar görsün burayı. Dört dörtlük her şey. Evimizde olmayan şeyleri burada gördük. Devletimiz varolsun" diye konuştu.

Uğurlama törenine İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Çorum'da karantina süreleri biten 315 kişi memleketlerine uğurlandı

Milletvekili, AK Parti, Çorum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:58 Kaynak: İHA


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