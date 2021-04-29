Çorum'da karantinada olması gerekirken pazarda satış yapan kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Çorum'da karantinada olması gerekirken pazarda satış yapan kişi KYK yurduna yerleştirildi
29.04.2021 13:23
Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gerekirken pazarda satış yaptığı tespit edilen kişi, polis ve sağlık ekiplerince KYK yurdunda karantinaya alındı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gerekirken pazarda satış yaptığı tespit edilen kişi, polis ve sağlık ekiplerince KYK yurdunda karantinaya alındı.
Osmancık Belediyesi zabıta ekipleri, tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanan semt pazarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi ile HES kodu uygulaması yaptı.
Sorgulamada Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden gelerek pazarda tezgah açan İsmail K'nin Kovid-19 temaslısı olduğu tespit edildi.
Zabıta ekiplerinin ihbarı üzerine pazara gelen polis ve sağlık ekipleri, İsmail K'yi kalan karantina süresini tamamlamak üzere il merkezindeki Hayrettin Karaman Öğrenci Yurdu'na yerleştirdi.
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