Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.



Çorum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Mecitözü İlçesi Fındıklı Köyü, Sungurlu İlçesi Oyaca Köyü ve Laçin İlçesi Çamlıpınar Köyü'nden sonra Kargı İlçemize bağlı Oğuz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 02.04.2020 tarihli ve 2020/04-2 nolu kararı ile 03.04.2020 tarihi saat 08.00 itibariyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.



Kargı ilçesi'ne bağlı Oğuz Köyünün bugün karantinaya alınması ile Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 4'e yükselmiş oldu. - ÇORUM