Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

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Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi
6 saat önce
Çorum'da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Çorum'da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Mecitözü İlçesi Fındıklı Köyü, Sungurlu İlçesi Oyaca Köyü, Laçin İlçesi Çamlıpınar Köyü, Kargı İlçesi Oğuz Köyü ve Uğurludağ İlçesi Eskiçeltek Köyü'nden sonra Mecitözü İlçemize bağlı Bekişler Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 04.04.2020 tarihli ve 2020/9 nolu kararı ile 4 Nisan 2020 tarihi saat 14.00 itibariyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. İlimiz genelinde karantina altına alınan köy sayısı 6'ya yükselmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:22 Kaynak: İHA
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